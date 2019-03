Au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées samedi dans l'attaque d'un village peul du centre du Mali, a-t-on appris de sources de sécurité. Les assaillants sont des membres présumés de groupes de chasseurs traditionnels dogons.

«Au moins cinquante civils peuls ont été tués samedi dans le village d'Ogossagou. Ils ont été tués par des chasseurs traditionnels. Ils ont tué avec des fusils, des machettes», a affirmé une source de sécurité malienne.

Ce bilan a été confirmé par le maire de la localité voisine de Ouenkoro, Cheick Harouna Sankaré, qui était candidat à l'élection présidentielle de juillet-août. «C'est un massacre des civils peuls par des chasseurs traditionnels dogons», s'est indigné M. Sankaré se demandant pourquoi l'armée malienne «ne démantèle pas» les camps des groupes de chasseurs.

#Mali: Dogon militiamen (Dozos) killed at least 60 civilians (according to a conservative toll, some sources speak of more than a hundred dead) of the Fulani community in Ogossagou-Peulh (Bankass), #Mopti Region https://t.co/pvnsZKcn8M pic.twitter.com/qID4ORWiGf