Le Brexit et ses conséquences (juin 2016-avril 2017) La Grande-Bretagne a voté la sortie de l'Union Européenne. Avec de nombreuses conséquences et répercussions.

Theresa May a remporté mercredi un vote crucial à la Chambre des communes. Cette dernière a accepté sa proposition relative au droit de regard dont disposeront les députés britanniques sur les conditions de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

La Première ministre britannique est ainsi parvenue à vaincre une tentative d'élus de son camp conservateur favorables à l'UE visant à accorder davantage d'influence au Parlement.

Les élus de la Chambre des communes ont rejeté par 319 voix contre 303 un amendement présenté par ces rebelles. Ils ont ensuite accepté sans voter la proposition de Theresa May. Ce résultat était attendu après le revirement un peu plus tôt dans la journée de l'un des chefs de file de la fronde, qui a annoncé son ralliement à la proposition gouvernementale. Le gouvernement de Theresa May doit négocier un accord avec les autres pays de l'UE sur les conditions du Brexit, censé intervenir en mars 2019. (ats/nxp)