La discrète Première dame des Etats-Unis Melania Trump «soutient les femmes» qui dénoncent des abus sexuels, a-t-elle assuré dans un rare entretien. Mais elle leur demandent d'en apporter des «preuves tangibles»,

«Je soutiens les femmes, elles doivent être entendues. Nous devons les soutenir. Et aussi les hommes, pas seulement les femmes», confie l'ancienne mannequin de 48 ans dans des extraits diffusés mercredi d'une interview accordée la semaine dernière à la chaîne ABC News pendant son déplacement en Afrique.

EXCLUSIVE: "I support the women and they need to be heard," first lady Melania Trump tells @ABC’s @TomLlamasABC when asked if she supports the #MeToo movement, but says "you need to have evidence" to accuse someone of sexual assault. https://t.co/V3BYtwPY1O pic.twitter.com/pyLrXCoY8S