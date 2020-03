Donald Trump avait commencé par minimiser l'épidémie de coronavirus, avant que même cet anti-vaccin doive reconnaître que les États-Unis allaient également être touchés de plein fouet. La preuve, aujourd'hui c'est son épouse qui a envoyé un communiqué pour annuler une manifestation qui lui est pourtant chère.

Face au coronavirus, la Maison Blanche se voit contrainte d'annuler sa course aux œufs, écrivent les services de la First Lady. «La santé et la sécurité de tous les Américains doit être notre première priorité, dit Melania Trump. Je regrette profondément cette annulation mais nous devons prendre des décisions difficiles à court terme pour assurer la santé de notre pays à long terme.» Pas de photo donc avec un lapin géant au balcon cette année à Pâques.

Michel Pralong