Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que son épouse Melania se trouvait à la frontière avec le Mexique, où elle doit visiter plusieurs centres d'accueil d'immigrants en pleine polémique sur la politique de zéro tolérance de son mari.

La Première dame doit notamment se rendre dans un centre où sont hébergés des enfants et sur un site des garde-frontières.

Elle se trouve à McAllen au Texas, où elle s'est posée à 10H50 (15H50 GMT) sous une pluie battante qui a forcé à un léger changement dans le déroulement du programme. Le ministre de la Santé et des Services sociaux Alex Azar l'accompagne pour ce déplacement tenu secret jusqu'à leur atterrissage.

Violente controverse

Le centre pour enfants, Upbringing New hope Children's Chelter, accueille actuellement une soixantaine de mineurs âgés de 5 à 17 ans, originaires du Honduras et du Salvador. Selon un haut responsable, la plupart sont des adolescents et adolescentes qui sont arrivés aux Etats-Unis sans être accompagnés d'adultes. Seuls six ont été séparés de leurs parents, a précisé cette source.

Une violente controverse a éclaté, y compris à l'étranger, après la révélation que plus de 2.300 enfants avaient été séparés de leurs parents entre le 5 mai et le 9 juin.

Ils ont été placés dans des centres --parfois à des milliers de kilomètres-- après la décision de Donald Trump en avril d'appliquer une politique de «tolérance zéro» en matière d'immigration pour tenter de dissuader les candidats à l'exil aux Etats-Unis. Le milliardaire républicain a finalement fait volte-face mercredi en signant un décret mettant fin aux séparations systématiques.

Volte-face

Le président américain Donald Trump a ordonné jeudi aux agences gouvernementales compétentes de réunir les familles de migrants dont les enfants ont été séparés après leur arrivée aux Etats-Unis en provenance du Mexique.

Cette volte-face n'a toutefois pas remis en question la politique de «tolérance zéro» annoncée en avril par le ministre de la Justice Jeff Sessions, qui requiert des poursuites pénales pour les migrants qui traversent la frontière clandestinement.

Durée de rétention étendue

Le Washington Post, qui cite un membre de l'administration ayant requis l'anonymat, annonce toutefois que cette mesure va être levée en attendant que les services de l'immigration aient trouvé un moyen d'accroître leurs capacités de détention. Le département de la Justice a aussitôt démenti l'information.

Il avait fait savoir la veille qu'il allait demander à un juge fédéral d'étendre la durée légale de rétention au-delà de vingt jours pour les familles. Selon les chiffres publiés mardi par les Douanes et la Protection des frontières, 2342 enfants ont été séparés de leurs parents à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique entre le 5 mai et le 9 juin.

(afp/nxp)