Un puissant séisme, de magnitude 8,2, a été enregistré mardi au large de la côte sud de l'Alaska, déclenchant des alertes au tsunami pour cet Etat ainsi que pour la côte ouest du Canada, selon les services sismologiques américains (USGS).

Le séisme s'est produit à 09H31 GMT à dix kilomètres de profondeur dans le Golfe d'Alaska, à 280 km au sud-est de la ville de Kodiak, a précisé l'USGS.

Le Centre national d'alerte au tsunami a déclenché une alerte pour la majeure partie de la côte sud de l'Alaska, les îles Aléoutiennes et la province canadienne de Colombie-Britannique. Il a par ailleurs émis un avis de vigilance pour toute la côte pacifique des Etats-Unis, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne.

OKAY THIS WOKE ME UP NOW IM SCARED #Alaska #Tsunami pic.twitter.com/OD0a1P97ED

#ALASKA #EARTHQUAKE ... reports of an 8.2 magnitude earthquake off the S coast of Alaska; buoy 46410 just northeast of the epicenter has recorded a water displacement of 10 meters (32 feet); #TSUNAMI WARNINGS posted for the S Alaska and W Canadian coastline pic.twitter.com/xmtvsoclMq