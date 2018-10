Un ressortissant bulgare a été arrêté en Allemagne dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de la journaliste Viktoria Marinova, a annoncé mercredi le ministre bulgare de l'Intérieur.

A Bulgarian man has been detained in Germany over the killing of journalist Viktoria Marinova, a minister says https://t.co/sJednwwBqg pic.twitter.com/eionK5HDda

Mladen Marinov a précisé que l'ADN du suspect, arrêté mardi à la demande des autorités bulgares, correspondait à des échantillons prélevés sur la scène du crime. Les procureurs ont indiqué que le suspect, âgé de 21 ans, avait été inculpé de viol et de meurtre. Un mandat d'arrêt européen a été lancé pour obtenir son extradition.

Les autorités précisent qu'elles sont toujours dans l'incapacité de dire à ce stade de l'enquête si la mort de la journaliste bulgare est liée ou non à son travail. «Nous avons rassemblé un grand nombre d'éléments qui suggèrent que cette personne est coupable. Il a été inculpé de deux crimes: viol et meurtre prémédité avec extrême cruauté», a précisé le procureur en chef, Sotir Tsatsarov.

Was able to go and pay our respect at Viktoria Marinova memorial in Sofia yesterday.

Her T shirt reads - The system is killing us. Brave woman. pic.twitter.com/z9NAOJRy8U