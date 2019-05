L'alerte à la pollution sur la ville de Mexico a été suspendue, quatre jours après son déclenchement, en raison d'une amélioration de la qualité de l'air, ont annoncé vendredi les autorités.

Selon le rapport de la Commission environnementale de la mégapole, les stations chargées de mesurer la qualité de l'air, dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants, ont enregistré une diminution de la concentration des polluants, notamment des micro-particules.

«Tout au long de la journée, la qualité de l'air dans la vallée de Mexico s'est améliorée notamment au niveau de la concentration de particules qui avait été enregistrée jusque-là», a déclaré la Commission dans un communiqué. Selon les autorités, les prévisions météorologiques s'annoncent favorables à la dispersion de la pollution à compter de samedi.

Mexico City just declared an environmental emergency after several wildfires degraded the air quality pic.twitter.com/pboVQW1XkR — NowThis (@nowthisnews) May 17, 2019

Mardi, Mexico avait déclenché une alerte environnementale alors qu'un nuage de pollution enveloppait depuis quatre jours la capitale. Une série d'incendies dans les faubourgs de la ville, combinés à des températures élevées, des vents et des précipitations faibles, avaient favorisé la concentration de l'ozone et de micro-particules. Un épais nuage gris avait envahi la ville, masquant partiellement les immeubles, et une odeur de brûlé était perceptible.

Mexico, une des plus grandes villes du monde, connaît des problèmes récurrents de pollution, notamment en raison des 5 millions de véhicules qui circulent dans les rues de la capitale. Afin de lutter contre cette pollution, les voitures datant d'avant 2006, soit entre 7 et 10% du parc automobile, n'ont pas eu le droit de circuler. Les écoles ont été fermées jeudi et vendredi alors que les grands chantiers extérieurs ont été suspendus.

Les médias et les réseaux sociaux recommandaient de rester à l'intérieur des habitations et mettaient en garde contre le risque de faire de l'exercice à l'air libre. La demi-finale aller du championnat de football de division 1, qui devait se jouer initialement mercredi à Mexico, a été reprogrammée jeudi dans la localité de Queretaro, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale. (afp/nxp)