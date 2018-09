Un journaliste du quotidien Heraldo de Chiapas a été assassiné vendredi dans l'Etat du Chiapas, dans le sud du Mexique, a indiqué son employeur, devenant le 9e reporter tué cette année dans le pays.

Mario Gomez, 35 ans, a été abattu à la sortie de son domicile vers 17h00 (00h en Suisse) dans la localité de Yajalon où il était employé comme correspondant. Il avait «récemment déposé plainte pour des menaces», a indiqué à l'AFP une source au sein de la rédaction du quotidien sous couvert de l'anonymat. Gomez travaillait depuis huit ans dans ce journal où il couvrait «les informations générales, la politique, la justice, et les faits de société».

«Nous exigeons une enquête approfondie pour trouver les responsables de ce crime» ont écrit ses collègues dans un texte publié sur le site internet du Heraldo de Chiapas. Les autorités judiciaires locales ont confirmé la mort du reporter et se sont engagées dans un communiqué à «explorer toutes les pistes pour amener devant la justice les responsables de ce crime».

Le Mexique est le deuxième pays le plus dangereux pour exercer l'activité de journaliste après la Syrie, selon Reporters sans Frontières (RSF). Plus de cent journalistes ont été assassinés au Mexique depuis 2000, et la majorité de ces crimes sont restés impunis. (afp/nxp)