L'expédition de Mike Horn, qui traverse actuellement l’océan Arctique à skis de randonnée avec le Norvégien Børge Ousland, se transforme en vrai cauchemar.

L'explorateur suisse d'origine sud-africaine est en effet tombé dans l'eau glacée, relate le «Parisien». La banquise, fragilisée par le réchauffement climatique, a cédé sous son poids.

Annika Horn, la fille aînée du célèbre baroudeur et animateur de «The Island», s'est exprimée dans le quotidien et s'inquiète pour son père qui est au plus mal. Il a «un début» de gelures aux orteils et au nez. De plus, son stock de vivres a fortement diminué. «Son moral est au plus bas. Je ne l'ai jamais vu comme ça, dans un état de fatigue physique extrême. Il est en train de perdre la sensation de ses extrémités, c'est inquiétant. Avec ma sœur Jessica, on veut qu'il rentre vite à la maison».

Un plan d'urgence pourrait être déclenché ces prochaines heures pour le secourir, avance le «Parisien».