Retour en arrière sur les libertés, «agression» économique et militaire, et, surtout, ingérence politique pour se débarrasser de Donald Trump: le vice-président américain Mike Pence a énoncé jeudi le réquisitoire le plus dur contre la Chine depuis l'arrivée du milliardaire républicain à la Maison Blanche.

Le numéro deux du gouvernement des Etats-Unis a repris dans un même discours très détaillé les accusations proférées ces dernières semaines par plusieurs membres de l'administration, à commencer par le président la semaine dernière en plein Conseil de sécurité de l'ONU. Et a ainsi confirmé l'impression d'une offensive tous azimuts pour faire plier Pékin en pleine guerre commerciale.

Today, America is reaching out our hand to China. We hope that soon Beijing will reach back – with deeds, not words, & with renewed respect for America. But we will not relent until our relationship with China is grounded in fairness, reciprocity, & respect for our sovereignty. pic.twitter.com/FfGfEV2j3n