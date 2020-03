Mike Pompeo est arrivé lundi à Doha, au Qatar, où il va s'entretenir pour la première fois avec des dirigeants des talibans, trois semaines après la signature d'un accord historique déjà menacé.

Le secrétaire d'Etat «va rencontrer des responsables des talibans, dont le mollah Baradar, leur négociateur en chef, pour les exhorter à continuer à respecter l'accord signé le mois dernier», a déclaré sa porte-parole.

La rencontre devait se tenir à la base aérienne près de l'aéroport de Doha, où l'avion ministériel américain s'est posé en provenance d'Afghanistan.

Retrait d'Afghanistan

Les Etats-Unis ont signé le 29 février à Doha un accord avec les talibans qui prévoit le retrait progressif sous 14 mois de toutes les forces américaines et étrangères d'Afghanistan, à condition que les insurgés tiennent leurs engagements sécuritaires et entament des négociations de paix directes inédites avec le gouvernement de Kaboul.

Mais ces négociations interafghanes, qui devaient initialement démarrer le 10 mars, ont déjà pris du retard, ainsi que les échanges de prisonniers Kaboul-talibans prévus par le texte, tandis que les violences continuent en Afghanistan.

Visite à Kaboul

Mike Pompeo s'était rendu en visite surprise à Kaboul lundi pour mettre la pression sur les dirigeants politiques afghans afin qu'ils surmontent leurs divergences et mettent en place un gouvernement uni en mesure d'engager des négociations de paix avec les talibans.

Il s'est entretenu successivement avec le président Ashraf Ghani et avec l'ex-chef de l'exécutif Abdullah Abdullah, qui s'est lui aussi proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 28 septembre, entachée d'accusations de fraudes. Puis avec les deux ensemble.

«Nous avons essayé (...) ces dernières semaines de trouver une formule et de les encourager à parvenir à un accord», a déclaré aux médias un responsable du département d'Etat, ajoutant que Mike Pompeo était «venu pour aider à avancer, encourager et communiquer nos attentes». L'idée est, selon ce responsable, de pousser les dirigeants de Kaboul à former un gouvernement d'union capable de négocier avec les talibans.

Vidéoconférence Kaboul-talibans

Cette double visite surprise intervient au lendemain de premières discussions - par vidéoconférence en raison de la pandémie de Covid-19 - entre le gouvernement afghan et les rebelles au sujet des libérations de prisonniers, une étape cruciale dans l'optique d'éventuelles discussions de paix. D'autres rencontres virtuelles sont prévues pour surmonter les blocages.

Le négociateur américain Zalmay Khalilzad avait tweeté dimanche qu'il était «urgent» de concrétiser cet échange de prisonniers, à un moment où le coronavirus rend leurs conditions plus précaires, mais aussi les échanges diplomatiques de plus en plus difficiles.

La mesure, qui figurait dans l'accord américano-taliban, non ratifié par Kaboul, prévoyait la libération de jusqu'à 5000 rebelles contre celle de 1000 membres des forces afghanes.

L'échange devait avoir lieu avant le 10 mars et donc avant la date initialement prévue pour l'ouverture des négociations sur l'avenir de l'Afghanistan, mais il a été retardé en raison de désaccords entre les deux camps.

Malgré cette impasse, le départ des militaires américains a lui déjà commencé, mais a été ralenti par la progression du coronavirus, avec 40 cas positifs détectés en Afghanistan et un premier décès vendredi. (afp/nxp)