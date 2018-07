Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo est arrivé vendredi pour Pyongyang où il compte obtenir du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un un engagement détaillé sur la dénucléarisation du pays.

Depuis sa rencontre le 12 juin à Singapour avec Kim Jong Un, le président américain Donald Trump s'est montré optimiste sur les chances de paix dans la péninsule divisée depuis la guerre de Corée (1950-53), assurant que la menace d'une guerre nucléaire était écartée.

I spoke with @POTUS while we were both in the air. The President told me he believes that Chairman Kim sees a different, brighter future for the people of North Korea. We both hope that’s true. @statedept pic.twitter.com/HO55qby222 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 6 juillet 2018

Mais le communiqué de MM. Kim et Trump ne détaillait guère d'engagements précis et M. Pompeo est chargé de négocier un programme pour parvenir à la «dénucléarisation complète» de la péninsule coréenne.

Obtenir des détails

Cela impliquerait de la part de M. Kim une déclaration détaillée sur son arsenal nucléaire et son programme d'enrichissement de l'uranium et l'acceptation d'un calendrier pour son démantèlement, sous inspection.

«Nos leaders ont pris des engagements lors du sommet de Singapour sur une dénucléarisation complète de la Corée du Nord», a déclaré M. Pompeo à des journalistes lors d'une escale sur la base américaine de Yokota au Japon.

«Le but de mon déplacement est d'obtenir des détails sur ces engagements et de poursuivre la mise en oeuvre de ce que les deux leaders ont convenu. J'attends la même chose de la République populaire démocratique de Corée (RDPC)», le nom officiel de la Corée du Nord, a ajouté le chef de la diplomatie américaine, qui est attendu vendredi dans la capitale nord-coréenne où il devrait passer la nuit pour la première fois.

Dénucléarisation complète et vérifiée

Dans un tweet, le secrétaire d'Etat a dit que son objectif était «de continuer notre travail jusqu'à une dénucléarisation complète et vérifiée de la #RDPC, comme s'y est engagé le président Kim».

Looking forward to continuing our work toward the final, fully verified denuclearization of #DPRK, as agreed to by Chairman Kim. Good to have the press along for the trip. pic.twitter.com/qH72JkwuGx — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 5 juillet 2018

Washington espère voir le processus enclenché d'ici un an, mais beaucoup d'experts et de détracteurs du président Trump estiment que cela pourrait prendre des années. Dans l'intervalle, l'administration américaine a l'intention de maintenir en place les sanctions économiques internationales qui, selon elle, ont poussé le Nord à la table des négociations.

Après des discussions vendredi et samedi à Pyongyang, Mike Pompeo se rendra ensuite à Tokyo où il informera les responsables japonais et sud-coréens. Le secrétaire d'Etat américain ira ensuite au Vietnam, puis à Abou Dhabi avant de rejoindre M. Trump à Bruxelles pour le sommet de l'Otan les 11 et 12 juillet. (afp/nxp)