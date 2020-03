La jeune activiste suédoise Greta Thunberg, 17 ans, a certainement été touchée par l’épidémie de coronavirus. Elle en profite pour faire de la prévention.

Depuis deux semaines, annonce-t-elle sur Instagram, elle s’est confinée seule dans un appartement suédois. Il y a dix jours, écrit l’icône de la lutte contre le réchauffement, «je me sentais fatiguée, j'avais des frissons, un mal de gorge et je toussais. Mon père a éprouvé les mêmes symptômes, mais beaucoup plus intenses et avec de la fièvre.»

Ne faisant pas partie des personnes à risque, Greta Thunberg n’a pas été testée. Elle estime cependant «extrêmement probable» d’avoir contracté le coronavirus. Mais si elle communique sur le sujet, dit-elle, c’est car elle ne s’est presque pas sentie malade. «Mon dernier rhume était bien pire que ça!», insiste-t-elle. Si son père, avec qui elle a voyagé avant de s’isoler, n’avait pas été atteint, elle ne l’aurait peut-être pas remarqué.

«On peut faire la différence»

C’est exactement ce qui rend le virus dangereux, avec des jeunes comme elle «qui ne savent pas qu'ils ont le virus et peuvent le transmettre à des personnes appartenant à des groupes à risque», souligne-t-elle.

«Nous qui n'appartenons pas à un groupe à risque portons une énorme responsabilité, nos actions peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour beaucoup d'autres», plaide Greta Thunberg. Et de demander aux jeunes de respecter les consignes des autorités «pour ralentir la propagation du virus».

R.M.