«Je vous jure que ce fanatique en mal d’existence n’aura ni ma haine, ni ma colère! Il ne les mérite même pas», écrit, très digne, Paul Raoult sur Facebook. Ce Vosgien pourrait pourtant être remonté: il lui a fallu des heures et des heures avant d’avoir enfin des nouvelles de son fils Jérémy, 28 ans, une des victimes de l’attaque de Strasbourg.

Le couple Paul et Catherine Raoult, d’Épinal (F), a vécu une vraie «nuit de cauchemar, sans véritable information sur l’état de leur fils», relate «L’Est Républicain». «Dès 21 heures, nous avons su pour l’attentat. Son frère a regardé sur Facebook. On a essayé de l’appeler, sans succès. Sans nouvelle, vers minuit, nous avons appelé la cellule de crise de la préfecture et celle du ministère pour en savoir davantage mais nous n’avons pas eu plus d’informations. Personne n’a voulu nous en dire plus», témoigne Paul Raoult dans le quotidien français.

L'aorte rompue

Ce n’est que vers 4 heures du matin que le couple apprend que Jeremy est blessé… via les réseaux sociaux! Leur enfant, découvriront-ils, est en fait enregistré à l’hôpital sous un mauvais nom. Les autorités finissent par leur demander de venir à Strasbourg pour l’identifier. Après une nuit à imaginer le pire, Paul et Catherine Raoult ont pris la route mercredi matin vers 8 heures.

Deux heures plus tard, ils apprennent enfin ce qui est arrivé à leur fils, musicien, venu à Strasbourg pour un concert. «Il était en train de fumer une cigarette avec deux copains sur la terrasse avant de donner son concert lorsque le terroriste est arrivé et leur a tiré dessus. Son ami a été touché, mais je ne peux pas dire dans quel état il est. Le deuxième a réussi à rentrer dans le bar pour se cacher derrière le comptoir. Mon fils a, lui, reçu une balle dans la carotide qui a rompu l’aorte. Il a été emmené inconscient à l’hôpital. Il s’est fait opérer aussitôt. Il est actuellement sous sédatif», détaille Paul Raoult dans «L’Est Républicain».

Crainte de séquelles

Depuis, il a publié les dernières nouvelles de l’état de santé du jeune homme sur Facebook. «Jérémy va bien dans le sens où le pronostic vital n’est pas engagé et que son état est stationnaire. Les médecins l’ont plongé dans un sommeil profond. Il peut y avoir un risque à son réveil vendredi de constater des séquelles au cerveau qui aurait pu manquer d’irrigation», a-t-il écrit.

Mais Paul Raoult se montre résolument optimiste: «Si tel était le cas, Jérémy est jeune. Nous faisons confiance en sa capacité naturelle pour que son cerveau tout seul crée de nouveaux circuits pour qu’il retrouve la totalité de ses capacités.» (Le Matin)