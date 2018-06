La Tanzanie pleure le décès de Maria et Consolata Mwakikuti, des jumelles siamoises populaires dans le pays. Les deux soeurs, jointes l'une à l'autre à partir du nombril, partageaient des organes comme le foie et les poumons, mais avaient chacune un coeur, explique la BBC. Leur tête et leurs bras étaient eux aussi séparés.

Maria et Consolota ont été admises à l'hôpital en décembre dernier en raison d'une maladie du cœur. Elles se sont éteintes samedi, et les hommages attristés ont plu sur les réseaux sociaux. Le président tanzanien John Magufuli a fait part de sa tristesse via Twitter, saluant la mémoire de deux jeunes femmes «qui rêvaient de servir la nation».

Nimesikitishwa na kifo cha Maria na Consolata. Nilipokwenda hospitali waliliombea Taifa. Walikuwa na ndoto ya kulitumikia Taifa. Poleni familia, Masista wa Maria Consolata na wote walioguswa, pumzikeni mahali pema wanangu. BWANA ALITOA NA BWANA AMETWAA JINA LA BWANA LIHIMIDIWE. — Dr John Magufuli (@MagufuliJP) 2 juin 2018

Interrogées l'an dernier par la BBC, Consolata et Maria avaient raconté avoir terminé leurs études universitaires, notamment grâce au soutien financier du gouvernement local et de donateurs privés. Elles ambitionnaient de devenir enseignantes. Leur détermination et leur courage faisaient l'admiration des Tanzaniens, qui voyaient en elles une véritable source d'inspiration.

Orphelines alors qu'elles n'étaient que bébés, les deux jeunes femmes avaient été recueillies par une oeuvre de charité catholique. Opposées à l'idée d'une opération visant à les séparer, Maria et Consolata espéraient pouvoir se trouver un mari à partager. Leur longévité, rarissime, a déjoué tous les pronostics médicaux.

(Le Matin)