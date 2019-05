Le procureur spécial américain chargé d'enquêter sur les ingérences russes dans la présidentielle américaine a fait part au ministre de la justice de son mécontentement sur la manière trop favorable au président Trump dont a été présenté son travail. Bill Barr avait conclu que le président ne pouvait pas être poursuivi.

Dans un courrier adressé le 27 mars au ministre Bill Barr, le procureur spécial Robert Mueller affirmait que le résumé publié trois jours plus tôt ne traduisait pas «le contexte, la nature et la substance» de son enquête, selon le «Washington Post» qui a eu accès à ce courrier.

Mueller told the attorney general that the depiction of his findings failed to capture ‘context, nature, and substance’ of probe https://t.co/kHwpkz9haz — The Washington Post (@washingtonpost) April 30, 2019

Bill Barr avait été le premier destinataire du rapport d'enquête de M. Mueller qui devait déterminer les circonstances d'une ingérence russe dans la campagne de 2016, dire s'il y avait eu collusion entre Moscou et l'équipe de Donald Trump et si, une fois président, celui-ci avait cherché à entraver ses investigations.

«Il y a maintenant une confusion du public à propos d'aspects critiques des résultats de notre investigation. Cela menace l'un des objectifs centraux pour lesquels le ministère a nommé un procureur spécial: assurer la pleine confiance du public dans le résultats de l'enquête», a déploré Robert Mueller, selon le «Washington Post».

Controverse

D'après le «Washington Post» et le «New York Times», ce courrier a été suivi de conversations téléphoniques entre les deux hommes. Les discussions ont été confirmées par le ministère de la justice.

The letter adds to the growing evidence of a rift between them and is another sign of the anger among the special counsel’s investigators about Barr’s characterization of their findingshttps://t.co/hl9MFjGPCp — The New York Times (@nytimes) April 30, 2019

Dans son résumé publié le 24 mars, Bill Barr affirmait que l'ancien patron de la police fédérale (FBI) n'avait trouvé aucune preuve de connivence entre la Russie et la campagne Trump. Concernant l'entrave à la justice, il s'était montré plus circonspect et avait repris une phrase de Robert Mueller lui-même: «Si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus».

Bill Barr avait néanmoins conclu que le rapport ne pouvait fournir la base de poursuites contre le président, ce qui avait suscité immédiatement une controverse. L'accusant de protéger Donald Trump, les démocrates avaient réclamé la publication du rapport. Ils ont finalement obtenu qu'une version expurgée des passages les plus confidentiels soit diffusée le 18 avril.

Celle-ci a montré un tableau beaucoup plus contrasté de l'action du président des Etats-Unis. Il en ressortait notamment que Donald Trump avait cherché à limoger Robert Mueller et qu'il avait exercé une série de pressions troublantes sur l'enquête. (ats/nxp)