Ce samedi est le jour tant attendu par des millions de Britanniques. Ils auront enfin la paix sur leur île pour se retrouver entre eux, rêver à leur gloire passée ou à un nouvel empire. Les voilà à nouveau libres! Enfin pas tout de suite, puisqu'ils doivent encore tout négocier avec l'Union européenne. Mais ils seront libres de fixer leurs propres exigences, leurs propres règles, libres d’être des Britanniques après 47 ans de mariage avec dame Europe.

Les vieux ont décidé pour les jeunes

L'éminent Irlandais Oscar Wilde disait que la démocratie était «l'oppression du peuple par le peuple pour le peuple». Prédisait-il le populisme qui allait balayer l'île voisine un siècle et demi plus tard? En 2016, le Brexit a obtenu 51,9 % de oui. Une courte majorité. 48,1% des opposants, soit plus de seize millions de personnes, n'en voulaient pas. Parmi les jeunes: 66 % des 18-24 ans n'en voulaient pas, tout comme 52 % des 25-49 ans. Les vieux ont décidé pour les jeunes. C'est donc un jour un peu triste pour eux.

De Shakespeare aux Beatles

Vu de l'extérieur, on a peine à comprendre comment les Britanniques se sont laissés entraîner par le discours de l'exclusion alors que dans l'histoire, ils ont si souvent montré la voie du progrès et du panache. De Shakespeare aux Beatles, du roi Arthur à Churchill, de Charles Dickens à Agatha Christie, de Robinson Crusoé à Alice au pays des merveilles, de Sherlock Holmes à James Bond, de Wembley à Wimbledon, etc. etc. Nous avons pour la culture anglaise une réelle fascination. Hélas, toute cette richesse culturelle n'a pas pu faire grand chose contre les vicissitudes de la politique contemporaine.

15% de la substance de l'UE

Pour les mouvements souverainistes, ce jour est à marquer d’une pierre blanche. C'est donc au Royaume-Uni qu'ils obtiennent un premier résultat concret dans leur volonté de démanteler l'UE. Cette amputation sera-t-elle suivie d'autres? Cette question est cruciale pour l'avenir d'un continent qui a été pacifié depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Les arguments de la construction ont longtemps été dominants dans un certain sens de l'Histoire. Aujourd'hui, ceux de la déconstruction ont réussi à emporter un premier morceau de l'édifice. Jusqu'où?

Du côté de l'oncle Donald

Tout dépendra du degré de réussite des Britanniques à assumer leur singulier destin. Aujourd'hui, le Royaume-Uni de Boris Johson se chercherait rapidement un avenir de l'autre côté de l'Atlantique avec les Etats-Unis de l'oncle Donald. Si commercialement, c'est sans doute un rapprochement naturel, culturellement les Britanniques et les Américains sont loin de partager les mêmes valeurs et les mêmes goûts.

Le goût de absurde

Le réalisateur des Monthy Python, Terry Jones, décédé la semaine dernière, aurait aimé illustrer l'évolution de son pays dans un nouvel épisode de la quête du Graal. Ce qu’on aime chez les Britanniques, c’est leur sens de l’humour absurde qui est d'un genre particulier. «Quand la neige fond, où va le blanc ?» se demandait déjà Shakespeare. Ce goût pour le nonsense permettra à ceux qui ne voulaient pas du Brexit de vivre une forme d'exil intérieur avec un oeil ironique sur les suites du divorce.

Fanatiques

Le Brexit ne nous empêche pas de garder notre attachement à ce pays si fantastique, qui s'est pris les pieds dans le tapis d'un certain fanatisme. Churchill aurait peut-être réussi à éviter cela: «Un fanatique, disait-il, est quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis et qui ne veut pas changer de sujet.» Cela va donc durer encore un moment, car on n'a pas l'impression que les Britanniques vont changer de sujet. «Deal or not deal?», telle est la question suivante.

Eric Felley