Va-t-on assister à une nouvelle affaire Roswell (du nom du mystère entourant le crash d'un objet volant non identifié dans le désert du Nouveau -Mexique en 1947)? Le silence des autorités à l'époque avait donné naissance au mythe de la créature de Rosswell, un extraterrestre qui aurait été retrouvé dans les débris de son vaisseau spatial et dont l'existence aurait été soigneusement cachée au public.

FBI et hélicoptère Blackhawk sur place

Aujourd'hui, c'est également dans un endroit isolé que se déroulent d'étranges événements. A l'observatoire solaire de Sunspot («tache solaire» en français), qui se trouve perdu dans les montagnes de Sacramento, qui plus est dans l'état du Nouveau-Mexique, comme Roswell. Ce centre scientifique, chargé d'observer l'activité solaire, a été évacué dans l'urgence le 6 septembre. Tout le personnel et les habitants du site ont été priés de partir sans aucune explication. Des agents du FBI ont investi les lieux et un hélicotère Blackhawk a également été dépêché sur place. Même la police locale n'a été tenue au courant de rien.

Une éruption solaire cataclysmique?

Cela a duré ainsi pendant 10 jours, alimentant les rumeurs les plus folles: le gouvernement aurait une fois encore voulu dissimuler la preuve d'une existence extraterrestre, repérée par l'observatoire. Ou le centre aurait détecté une éruption solaire massive qui risquait de détruire la Terre. A moins que le FBI ne soit en train de pourchasser des espions, l'observatoire dominant le centre militaire de lancement de missiles de White Sands.

Activité criminelle

Finalement, l'Observatoire a rouvert dimanche 16 septembre et l'AURA (l'Association des Universités pour les recherches astronomiques) a publié un communiqué qui donne une explication partielle: «L'AURA a coopéré à une enquête concernant des activités criminelles survenues à Sacramento Peak. Nous craignions qu'un suspect impliqué dans l'enquête représente une menace potentielle pour la sécurité du personnel et des résidents locaux.» C'est pourquoi l'évacuation a été ordonnée.

«Celle-ci était fondée sur les difficultés logistiques liées à la protection du personnel dans un endroit aussi éloigné et sur la nécessité de réagir rapidement à la menace potentielle. À la lumière des récents développements de l'enquête, nous avons déterminé qu'il n'y avait plus aucun risque pour le personnel» et donc l'Observatoire a été rouvert.« Mais compte tenu de la publicité que la fermeture temporaire a généré et de l’attente d’un nombre inhabituel de visiteurs sur le site, nous engageons temporairement un service de sécurité.»

Ne pas alerter le suspect

Mais quelle était la menace criminelle qui planait sur Sunspot? La réponse n'est pas encore donnée. «Nous reconnaissons que le manque de communication pendant la fermeture de l’installation était préoccupant et frustrant pour certains. Cependant, notre désir de fournir des informations supplémentaires devait être mis en balance avec le risque que, si elle s'était répandue à ce moment-là, la nouvelle aurait alerté le suspect et entravé l’enquête de la police. C'était un risque que nous ne pouvions pas prendre.»

Donc pour que toute la lumière soit faite sur les mystérieux événement survenus à l'observatoire solaire, il faudra attendre les explications officielles du FBI, peut-être ces prochains jours. (Le Matin)