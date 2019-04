La mort du journaliste français Louis Bériot, décédé lundi à 79 ans, a été annoncée mercredi par l’AFP. Et son avis de décès est paru aujourd’hui dans «Le Monde». L’homme avait tenu à l’écrire lui-même. Il est touchant et positif.

«Salut la compagnie!» peut-on lire. «Je pars sans regrets, heureux de la vie riche, exaltante et passionnante qui m’a été offerte; insatiable curieux du voyage qui s’ouvre à moi. Comme disait Chateaubriand: «Il faut finir tôt ou tard». Ne vous inquiétez pas, ne me pleurez pas. Riez, aimez et vivez à ma santé.» Un adieu plus que classieux.

Homme de télévision

Louis Bériot était un journaliste et romancier. Mais était surtout connu comme homme de télévision, rappelle 20minutes.fr. Il a dirigé les programmes d’Antenne 2 entre 1986 et 1989 et ceux de France 2 de 1994 à 1996, lançant entre autres le Téléthon.

Il a aussi animé l’émission «La France défigurée» de 1973 à 1977, crée «Question de temps» ou lancé «C’est la vie». Depuis 2001, il se consacrait à l’écriture et a publié une douzaine de romans ou ouvrages. Ne le pleurons pas. À sa santé.

(Le Matin)