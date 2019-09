Après plus de 92 % des bulletins dépouillés, les partis du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et de son rival Benny Gantz obtiennent chacun 32 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien. Ils ne parviennent pas, avec leurs alliés respectifs, à franchir le seuil des 61 députés pour obtenir une majorité en chambre.

Les premiers résultats, qui tombaient au compte-gouttes dans la nuit, présageaient cette égalité et laissaient entrevoir l'obligation pour les deux grands partis de négocier entre eux, et/ou avec d'autres formations pour former un nouveau gouvernement.

La «liste unie» des partis arabes obtiendrait par ailleurs douze sièges et pourrait s'imposer comme la troisième force politique à la Knesset, suivie par le parti Israel Beiteinou de l'ex-ministre Avigdor Lieberman (neuf sièges).

En Israël, le président consulte les députés élus qui doivent lui recommander un chef de gouvernement. Les partis arabes, hostiles au premier ministre en poste, ont déjà suggéré qu'ils allaient s'opposer à la désignation de M. Netanyahou, sans confirmer s'ils allaient soutenir celle de Benny Gantz.

Discours nocturnes

«Nous agirons pour former un large gouvernement d'union qui exprimera la volonté du peuple [...] Nous avons entamé les négociations et je parlerai avec tout le monde», avait déclaré dans la nuit Benny Gantz, à ses partisans réunis à Tel-Aviv.

La voix enrouée, Benyamin Netanyahou avait quant à lui plaidé pour un «gouvernement sioniste fort», sans la participation de «partis arabes antisionistes» lors d'un discours en plein milieu de la nuit devant un parterre clairsemé de partisans.

«Nous allons négocier avec le plus grand nombre de partenaires pour éviter la formation d'un gouvernement antisioniste dangereux [...] il n'y aura pas et il ne peut pas y avoir de gouvernement qui s'appuie sur des partis arabes antisionistes, des partis qui nient l'existence même d'Israël en tant qu'État juif et démocratique», avait-t-il ajouté.

Lieberman, le «faiseur de roi»

Dans ce scénario, le parti nationaliste Israel Beiteinou, pour l'instant «non aligné», de l'ex-ministre Avigdor Lieberman et crédité de huit ou neuf sièges, pourrait faire pencher la balance.

Actuellement en rupture avec le premier ministre, Avidgor Lieberman n'a pas dit clairement s'il allait soutenir le camp du Likoud ou celui du parti Kahol Lavan («bleu-blanc», couleurs du drapeau israélien) de Benny Gantz. Il a toutefois plaidé pour la formation d'un «gouvernement d'union nationale».

«Il n'y a qu'une option pour nous et c'est la formation d'un large gouvernement libéral d'union nationale avec Israël Beitenou, le parti bleu-blanc et le Likoud», a déclaré Avigdor Lieberman, après la diffusion des sondages à la sortie des urnes, en excluant ainsi les partis juifs ultra-orthodoxes et arabes.

Netanyahou convoqué par la justice

Avidgor Lieberman a mené sa campagne contre les partis juifs ultra-orthodoxes, alliés du Likoud de Benyamin Netanyahou, qu'il accuse de vouloir faire d'Israël un État religieux. Outre les partis ultra-orthodoxes, Avigdor Lieberman a aussi tiré à boulets rouges ces dernières années sur les formations arabes.

Or ces partis, crédités mardi de onze à quinze sièges, pourraient jouer un rôle crucial en soutenant un candidat ou un autre. «L'ère Netanyahou s'est achevée», a ainsi prétendu mardi soir Ahmed Tibi, l'un des ténors de la «liste unie» des partis arabes qui s'oppose au premier ministre sortant.

L'issue de ce nouveau scrutin est d'autant plus cruciale pour Benyamin Netanyahou qu'il intervient avant sa comparution devant la justice le 3 octobre pour des affaires de «corruption», «d'abus de confiance» et de «malversations». Pour l'heure, le premier ministre sortant n'est ni inculpé ni condamné, mais une victoire pourrait permettre à ses alliés de voter son immunité. S'il était réélu, puis inculpé, il deviendrait le premier chef de gouvernement en exercice à connaître une telle avanie dans l'histoire d'Israël. (ats/nxp)