Le président israélien Reuven Rivlin commencera lundi les consultations, retransmises en direct, avant de désigner celui qu'il chargera de former le prochain gouvernement. Ce devrait être, sauf coup de tonnerre, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu.

Six jours après les législatives, M. Rivlin recevra tour à tour lundi et mardi les représentants des formations représentées dans la prochaine Knesset, à commencer par le Likoud de M. Netanyahu et la liste Bleu-blanc de son principal concurrent, le général Benny Gantz, a indiqué la présidence vendredi.

28 jours pour former un gouvernement

Pour la première fois, «le président a ordonné que (ses) rencontres avec les partis soient retransmises en direct sur toutes les plates-formes, pour en assurer la transparence», a-t-elle ajouté, sans préciser les modalités de l'exercice.

M. Rivlin a théoriquement jusqu'au 24 avril pour se prononcer. Le député choisi aura 28 jours pour former un gouvernement. Cette période pourra éventuellement être prolongée de 14 jours.

M. Netanyahu, vainqueur des élections, paraît assuré de se voir confier la tâche. Le Likoud, son parti, se retrouve après le décompte de tous les votes avec un siège de plus qu'initialement annoncé et formera le groupe le plus important du Parlement, ont indiqué les médias vendredi.

Après le dépouillement de 97% des bulletins, le Likoud et Bleu-blanc étaient à égalité, avec 35 sièges chacun, sur les 120 du Parlement. Mais le dépouillement des derniers bulletins (des soldats, des diplomates ou des détenus) a permis au Likoud d'obtenir 36 sièges. Bleu-blanc reste à 35.

Ces chiffres sont des projections des médias à partir de ceux publiés dans la nuit de jeudi à vendredi par la commission électorale sur son site. La commission a souligné que ces chiffres pouvaient encore changer d'ici à la publication officielle des résultats définitifs mercredi, en raison de recours.

Entre les 36 mandats du Likoud et ceux de ce qu'il appelle ses «partenaires naturels», M. Netanyahu est en mesure de réunir une majorité absolue de 65 sièges. Le général Benny Gantz est lui loin du compte.

Fusion et discipline

Le scénario le plus probable est que M. Netanyahu prenne la tête d'une coalition de partis de droite, plus ou moins radicale et plus ou moins religieuse, et de partis ultra-orthodoxes qui représentent les 10% d'Israéliens observant rigoureusement les règles du judaïsme.

Cependant, le quotidien «Maariv», qui cite un haut responsable sans donner plus de précisions, évoquait la possibilité que le président cherche à convaincre M. Netanyahu et le chef de Bleu-blanc de former un gouvernement d'union.

Le gouvernement reposerait alors sur une large majorité et ne serait plus à la merci des chantages des petits partis alors que s'annoncent des décisions difficiles: sur une réduction des dépenses publiques ou une hausse des impôts, sur le service militaire des ultra-orthodoxes, et sur l'initiative diplomatique attendue de la part de l'administration Trump pour tenter de résoudre le conflit avec les Palestiniens.

Un porte-parole de la présidence a dit à l'AFP ne pas avoir d'information sur une quelconque rencontre Rivlin-Netanyahu-Gantz.

M. Gantz a appelé M. Netanyahu vendredi pour le féliciter, ont indiqué les deux camps. M. Netanyahu a dit, de manière sibylline, qu'après l'agitation de la campagne, M. Gantz et lui allaient «ramener le calme, chacun dans son rôle», selon le Likoud. (ats/nxp)