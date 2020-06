La ville de New York va être, en raison des émeutes provoquées par la mort de George Floyd aux mains de la police, placée sous couvre-feu à compter de ce lundi, a annoncé le maire Bill de Blasio dans un tweet.

New Yorkers: I’ve spoken with @NYGovCuomo and for everyone’s safety we have decided to implement a citywide curfew in New York City tonight. It will take effect at 11pm and be lifted at 5am tomorrow morning.