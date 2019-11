Les Emirats arabes unis, un des piliers de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ont annoncé lundi des découvertes «importantes» de pétrole et de gaz et lancé un nouveau mécanisme de fixation de prix pour leur produit pétrolier phare, le Murban (brut).

Selon le Conseil suprême du pétrole, la plus haute autorité des Emirats en charge de l'énergie, ces nouveaux gisements contiennent sept milliards de barils de pétrole brut et environ 1.600 milliards de mètres cube de gaz naturel.

Ces découvertes ont fait passer l'ensemble des réserves de pétrole brut des Emirats à 105 milliards de barils, devenant ainsi les sixièmes réserves mondiales de pétrole, devant celles du Koweït, selon un communiqué du géant émirati de l'énergie, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc).

«Nous sommes heureux et honorés d'avoir permis aux Emirats arabes unis de passer de septième à sixième au classement mondial des détenteurs de réserves de pétrole et de gaz», a déclaré Sultan al-Jaber, le directeur général d'Adnoc.

Les réserves de gaz naturel des Emirats s'élèvent désormais à 7.700 milliards de mètres cubes, selon Adnoc. Abou Dhabi a également découvert environ 4.500 milliards de mètres cubes de gaz naturel non conventionnel.

Les Emirats pompent environ trois millions de barils de pétrole par jour et produisent quelque 300 millions de mètres cubes de gaz naturel brut, selon l'Adnoc.

Le Conseil suprême du pétrole a aussi donné son feu vert pour coter le Murban sur un marché reconnu à l'international, pour renforcer le statut de fournisseur d'énergie des Emirats, en particulier à destination des marchés asiatiques en plein essor.

«L'initiative va permettre à nos clients et aux acteurs d'autres marchés d'améliorer la fixation du prix et la gestion et l'échange de leurs achats de Murban», dont 1,7 million de barils par jour (bpj) sont pompés, a dit M. Jaber.

L'an dernier, Adnoc a attribué des droits de concession dans des champs pétroliers nouveaux et existants et a réservé quelque 132 milliards de dollars (118 milliards d'euros) pour investir dans le secteur pétrolier dans les cinq années à venir.

Adnoc, l'un des plus grands conglomérats pétroliers des Emirats, prévoit de faire passer sa capacité de production de brut à 4 millions de barils par jour en 2020 et à 5 millions de barils par jour en 2030. (afp/nxp)