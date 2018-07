De nouveaux pillages se sont produits dimanche à Port-au-Prince, où les habitants tentaient de reprendre leurs activités après deux jours de violences déclenchées par l'annonce --depuis suspendue-- d'une hausse importante des prix des carburants.

As violent protests continue over gas prices, U.S. airlines cancel all flights to Haiti Saturday https://t.co/hWFT4xQXFk