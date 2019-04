Une explosion s'est produite lundi dans la capitale sri-lankaise Colombo durant une opération de déminage d'une bombe dans une camionnette arrêtée à proximité d'une église frappée la veille par un attentat suicide, a annoncé la police.

Small explosion outside St Anthony’s church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5 — michael safi (@safimichael) 22 avril 2019

On ignorait dans l'immédiat si cette déflagration a fait des victimes et dans quelle mesure elle était ou non contrôlée par les équipes de déminage. Sur Twitter, une vidéo de l'envoyé spécial du quotidien «The Guardian» montrait un mouvement de panique suite à ce qu'il décrivait comme une «petite explosion». (afp/nxp)