Plusieurs dizaines de suprémacistes blancs ont manifesté samedi soir à Charlottesville, aux Etats-Unis, près de deux mois après les violences racistes au cours desquelles une femme a été tuée dans cette ville de Virginie. Il n'y a pas eu de perturbations, selon la police.

Un maximum de cinquante personnes s'est regroupé pendant une dizaine de minutes dans le parc, où se trouve une statue controversée de l'ancien général sudiste Robert E. Lee.

Les policiers ont ensuite suivi le bus dans lequel avaient repris place les manifestants «pour s'assurer que le groupe quittait bien la ville», a précisé le Charlottesville PD, indiquant être en contact avec le bureau du procureur et la mairie afin de déterminer «quelle action légale pourrait être engagée à la suite de cet incident».

«Rentrez chez vous!»

Le maire de Charlottesville Mike Signer a également évoqué sur Twitter l'examen des «options légales» à disposition. «Une autre ignoble visite des lâches néo-nazis. Vous n'êtes pas les bienvenus ici! Rentrez chez vous!», a-t-il tweeté.

Another despicable visit by neo-Nazi cowards. You’re not welcome here! Go home! Meantime we’re looking at all our legal options. Stay tuned.