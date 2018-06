Trois nouvelles femmes ont déposé une plainte en nom collectif vendredi contre Harvey Weinstein pour des agressions sexuelles, dont un viol, dans une nouvelle action au civil contre le producteur déchu, déjà inculpé pour viol et agression au pénal.

Dans la nouvelle plainte déposée devant le tribunal fédéral de New York, qui vise également ses ex-studios Miramax et The Weinstein Company ainsi que plusieurs de leurs dirigeants, le producteur est notamment accusé d'avoir violé en 2011 une femme qui était venue le voir à New York dans l'espoir de lui vendre un outil de marketing.

Les avocats de Weinstein, Ben Brafman et Alex Spiro, auraient ensuite fait croire à cette femme, identifiée comme Melissa Thompson, qu'ils travaillaient pour le compte de victimes de Weinstein, selon la plainte. Ce qui leur aurait permis de convaincre Mme Thompson de leur remettre des preuves visuelles de l'agression.

Troisième plainte en nom collectif contre Weinstein

Une deuxième femme accuse Weinstein de l'avoir menacée, agressée et retenue contre son gré en 1996, dans sa suite au festival de Cannes. L'actrice Asia Argento a déjà accusé Weinstein de l'avoir violée à Cannes en 1997. La troisième femme l'accuse de l'avoir forcée à des attouchements dans une chambre d'hôtel en 2000.

Les cabinets d'avocats à l'origine de la plainte, Hagens Berman et The Armenta Law Firm, accusent Weinstein d'avoir à chaque fois menacé de ruiner la carrière des femmes concernées. Et accusent Miramax et The Weinstein Company d'avoir «facilité» et dissimulé le comportement de prédateur de Weinstein. C'est la troisième plainte en nom collectif contre Harvey Weinstein déposée par Hagens Berman depuis fin 2017.

M. Weinstein va plaider non coupable

«Harvey Weinstein a peut-être été menotté pour ses agressions sur deux femmes, mais nous travaillons pour que justice soit faite pour des centaines de femmes, exploitées par Weinstein en vue de gratification sexuelle, et réduites au silence par un réseau de complices», a expliqué Elizabeth Fegan, du cabinet Hagens Berman, dans un communiqué.

Elle faisait allusion à l'inculpation de Weinstein vendredi dernier à New York pour un viol en 2013 et une fellation forcée en 2004, sa première inculpation depuis les premières révélations d'abus sexuels contre le producteur en octobre.

M. Weinstein, 66 ans, a été brièvement menotté vendredi avant d'être relâché, moyennant une caution d'un million de dollars, le port d'un bracelet électronique, et la restriction de ses déplacements. Le producteur dément avoir eu des relations sexuelles non consenties. Son avocat a indiqué qu'il plaiderait non coupable lors d'une comparution devant un juge mardi prochain. (afp/nxp)