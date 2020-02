Tous les incendies qui brûlaient dans l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, le plus touché par des mois de feux de forêts dévastateurs, ont été maîtrisés, ont annoncé jeudi à l'AFP les pompiers.

«Depuis cet après-midi, tous les incendies en Nouvelle-Galles du Sud sont maîtrisés», a déclaré un porte-parole des pompiers des zones rurales de cet Etat, se félicitant de cette «très bonne nouvelle» après des mois de crise sans précédent dans le pays.

Australia fires: New South Wales blazes all 'contained' https://t.co/OueEVvM8HZ — BBC News (World) (@BBCWorld) February 13, 2020

Les fortes précipitations de ces derniers jours, les plus importantes de ces trente dernières années, ont permis d'éteindre les incendies les plus importants et de maîtriser les autres. «Tous les incendies sont maintenant maîtrisés en Nouvelle-Galles du Sud», a affirmé dans une vidéo sur Twitter, Rob Rogers, directeur adjoint du service des pompiers de l'Etat.

Il a cependant précisé que «tous les feux ne sont pas éteints, il y a encore une certaine activité dans l'extrême sud de l'État».

Des pertes effroyables

Dans le Territoire de la capitale australienne, autour de Canberra, les pompiers tentaient toujours jeudi de maîtriser un incendie qui n'était pas menaçant.

Depuis septembre, les feux ont détruit à travers plusieurs Etats de l'est et du sud de l'immense île-continent une surface de plus de 100'000 km2, plus grande que le Portugal, et fait au moins 33 morts. Plus de 2500 habitations sont parties en fumée et environ un milliard d'animaux auraient péri.

Cette année, ces feux de forêts ont été particulièrement précoces et intenses, en raison de la sécheresse et de températures élevées, des phénomènes alimentés par le changement climatique. (ats/nxp)