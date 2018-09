Donald Trump a affirmé mercredi avoir refusé de rencontrer le Premier ministre canadien Justin Trudeau à New York, cristallisant un peu plus les difficiles négociations entre Washington et Ottawa pour remplacer l'accord de libre-échange nord-américain.

A un journaliste qui lui demandait s'il avait éconduit le chef du gouvernement canadien, le président républicain a répondu «oui, je l'ai fait», lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. «Aucune réunion n'a été demandée», a pour sa part laconiquement répondu à l'AFP le bureau de Justin Trudeau, se refusant à plus de commentaires.

[Dernière heure] Le président américain Donald #Trump vient de déclarer qu'il a refusé de rencontrer le premier ministre canadien Justin #Trudeau pic.twitter.com/iHRhL7e8tb — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 26 septembre 2018

Les relations entre les deux dirigeants sont particulièrement tendues depuis le dernier sommet du G7 en juin au Québec. Le président américain avait tenu des propos particulièrement virulents, rendant M. Trudeau responsable de l'échec du sommet.

«Je n'aime pas l'Aléna»

Le traité commercial Aléna, qui lie les deux pays ainsi que le Mexique depuis 1994, est constamment décrié par Donald Trump. Ce dernier y voit l'origine de la perte de millions d'emplois américains, notamment dans le secteur automobile.

«Je n'aime pas l'Aléna. Je ne l'ai jamais aimé. Il a été très mauvais pour les Etats-Unis. Il a été très bon pour le Canada. Il a été très bon pour le Mexique. Très mauvais pour nous», a-t-il déclaré, en référence à l'important déficit commercial avec le Mexique (63,6 milliards de dollars en 2017) et aux régimes de subventions de certains secteurs canadiens, notamment agricoles.

La Maison Blanche est parvenue fin août à un consensus avec Mexico. Et un texte doit être remis d'ici la fin de la semaine au Congrès américain, qui n'inclut pas pour l'heure le partenaire canadien. «Le Mexique a noué un très bon accord. Mais avec le Canada, c'est très difficile», a également réagi Donald Trump, qui a en outre estimé que si un accord était toujours possible, cela ne serait pas aux conditions canadiennes.

«Cordial»?

Justin Trudeau n'a de cesse de son côté de marteler qu'il ne signerait un accord qu'à la condition qu'il soit dans l'intérêt des Canadiens. Il défend en particulier un dispositif de règlement des conflits qui se trouve dans le texte initial de l'Aléna (chapitre 19) et un système de protection du secteur laitier canadien.

«Nous continuons d'être engagés dans des négociations en continu. Les discussions sont permanentes», avait déclaré mercredi matin lors d'une conférence de presse le Premier ministre canadien, se défendant alors d'avoir été snobé par le président américain.

«J'ai serré la main de Donald Trump pendant qu'il relisait ses notes pour son allocution. Il allait prononcer un discours. C'était une interaction comme bien d'autres au sein de l'ONU. C'était rapide et cordial. Il y a toutes sortes d'occasions pour moi de m'entretenir avec Donald Trump et ce n'était pas le moment tout simplement», a-t-il relaté.

Des «millions d'emplois» perdus

Mercredi, M. Trump a souligné que si le Canada ne venait pas à signer le nouveau texte déjà accepté par le Mexique, les Etats-Unis feraient «un bien meilleur accord», avec des taxes sur les voitures qui seraient importées du Canada aux Etats-Unis, ce qui ferait entrer «des milliards et des milliards dans nos caisses». Il a en outre indiqué qu'il comptait supprimer le nom Aléna, qu'il associe trop à la fermeture de «milliers d'usines».

Des «millions d'emplois» ont été perdus à la suite de délocalisations d'usines. «Le Mexique détient désormais 25% de notre activité à cause de l'Aléna. Sous le (nouvel) accord, cela ne va plus arriver», a-t-il assuré, tout en affirmant que le nouveau traité serait bénéfique pour son partenaire mexicain.

Justin Trudeau escompte, lui, toujours un accord trilatéral. «Un accord qui soit bon pour les Canadiens, pour les Américains et pour le continent tout entier est possible», a-t-il également déclaré, soulignant par ailleurs que le Canada travaillait «à une large série d'alternatives». (afp/nxp)