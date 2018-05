La règle tacite veut que les anciens présidents américains ne commentent pas ou peu la politique de leurs successeurs. Mais devant la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien a fait sortir Barack Obama de ses gonds mercredi. Il s'est ainsi fendu d'un long commentaire, posté notamment sur Facebook et Twitter, pour expliquer pourquoi cette décision est une «grave erreur».

«Il y a peu de questions aussi importantes pour la sécurité des États-Unis que la propagation potentielle des armes nucléaires ou la possibilité d'une guerre encore plus destructrice au Moyen-Orient. Raison pour laquelle les USA ont négocié l'accord sur le nucléaire iranien», explique-t-il en préambule. Cet accord, «un modèle de ce que la diplomatie peut accomplir» selon lui, a considérablement réduit le programme nucléaire de l'Iran. Et c'est ce genre d'accord que devrait s'efforcer de mettre en place les USA avec la Corée du Nord, précise-t-il. «Le rompre avec l'Iran menace ainsi toute les chances avec la Corée du nord», estime-t-il.

«Nous tournons le dos à nos alliés»

«C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui (ndlr. celle de Trump) est si mauvaise. En quittant cet accord que les diplomates, les scientifiques et les professionnels du renseignement les plus éminents de notre pays ont négocié, nous tournons le dos aux alliés les plus proches de l'Amérique», écrit-il. «Dans une démocratie, il y aura toujours des changements de politiques et de priorités d'une administration à l'autre. Mais le mépris constant des accords dans lesquels notre pays est partie prenante risque de mettre à mal la crédibilité de l'Amérique et nous met en désaccord avec les grandes puissances mondiales», souligne-t-il.

Vidéo: Donald Trump annonce le retrait des USA de l'accord sur le nucléaire iranien

Barack Obama rappelle que cet accord n'est pas seulement un accord entre son administration et le gouvernement iranien. Il souligne qu'il a fallu des années de discussion pour arriver à une entente avec le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, la Russie, la Chine et l'Iran. «Il s'agit d'un accord multilatéral de maîtrise des armements, approuvé à l'unanimité par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.»

Interdiction permanente

L'ancien locataire de la Maison Blanche estime que l'accord a en outre fait reculer le programme nucléaire iranien. «Depuis sa mise en œuvre, l'Iran a détruit le cœur d'un réacteur qui aurait pu produire du plutonium de qualité militaire; il a retiré les deux tiers de ses centrifugeuses et les a placées sous surveillance internationale; et il a éliminé 97% de son stock d'uranium enrichi, qui sert à la fabrication d'une bombe», affirme-t-il. Il rappelle aussi que Téhéran se conforme à l'accord et que celui-ci n'expire pas. «L'interdiction faite à l'Iran d'obtenir une arme nucléaire est permanente».

Autant de raisons qui font dire à Barack Obama que la rupture de l'accord sans violation de la part de l'Iran est une grave erreur. Selon lui, les Etats-Unis pourraient se retrouver «entre un Iran doté de l'arme nucléaire ou une autre guerre au Moyen-Orient».

Cohorte de critiques aux USA

Ses propos rejoignent une cohorte de critiques après la décision de Donald Trump. Dont celle du secrétaire d'Etat adjoint sous Obama, Antony Blinken qui a estimé que la volte-face américaine compliquait le dossier nord-coréen. «Pourquoi Kim (...) croirait-il les engagements du président Trump si celui-ci déchire arbitrairement un accord que respecte l'autre partie?» a-t-il demandé sur Twitter.

5. It also makes getting to yes with North Korea that much more challenging. Why would Kim Jung Un believe any commitments president trump makes when he arbitrarily tears up an agreement with which the other party is complying? — Antony Blinken (@ABlinken) 8 mai 2018

Pour l'ex-patron de la CIA John Brennan, la «folie» de Trump a «miné la confiance mondiale dans les engagements américains, aliéné nos alliés les plus proches, renforcé les faucons iraniens et donné à la Corée du Nord davantage de raisons de garder ses bombes nucléaires».

Today, Donald Trump simultaneously lied about the Iranian nuclear deal, undermined global confidence in US commitments, alienated our closest allies, strengthened Iranian hawks, & gave North Korea more reason to keep its nukes. This madness is a danger to our national security. — John O. Brennan (@JohnBrennan) 8 mai 2018

