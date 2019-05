L'un des ex-otages français enlevés au Bénin, et dont la libération a coûté la vie à deux soldats des forces spéciales françaises, a estimé samedi qu'ils auraient «certainement» dû «éviter» de se rendre dans la région comme le recommande l'Etat.

«Certainement aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'Etat et la complexité de l'Afrique, et éviter de nous rendre dans cette magnifique région du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité», a affirmé Laurent Lassimouillas peu après son arrivée à la base aérienne de Villacoublay (Yvelines).

In pictures: French President Macron welcomes hostages, two French and one South Korean, freed by French commandos in Burkina Faso, at Villacoublay airport pic.twitter.com/iM05n4bfpD