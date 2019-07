Pour décrocher la Lune, les Américains ont déployé des trésors d'imagination et d'ingéniérie. Pour décrocher un souvenir lié à l'aventure lunaire ce dimanche 21 juillet (date européenne anniversaire du premier pas sur la Lune) à Cannes, il suffira d'être celui qui offre le plus. Cannes Enchères propose en effet 141 lots aux amoureux de la conquête spatiale dans une vente qui aura lieu ce 21 juillet à 16 h 30, intitulée «De la Terre à la Lune».

Le lot dont la valeur estimée est la plus élevée est un album de Tintin («On a marché sur la Lune», évidemment), en bon état et qui a la particularité d'avoir été dédicacé non seulement par tout l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, mais également par Hergé, avec un dessin de Tintin et Milou. Estimation entre 8000 et 12 000 euros ( 8800-13 000 francs) . Plusieurs autres lots concernent Tintin, comme un dessin à l'encre de chine de Haddock en scaphandre spatial (5500-7700 francs) ou encore la page 25 de l'album «On a marché sur la Lune» dédicacée par les 12 hommes à y avoir mis le pied (sur la Lune, pas sur la page), estimée entre 4400 et 5500 francs.

La dédicace de Hergé à gauche daterait de 1974; à droite celles de l'équipage d'Apollo 11. Cannes Enchères

La grande majorité des lots sont des objets dédicacés par des astronautes (et même des cosmonautes, puisqu'il y a une photo dédicacée de Youri Gagarine) dont une balle de baseball ou le disque 45 tours de Police «Walking on the Moon» signé par le groupe et Neil Armstrong. On trouve en outre un exemplaire de 1872 du livre «De la Terre à la Lune» de Jules Verne, mais signé ni par l'auteur, ni par un astronaute.