La famille d’une adolescente franco-irlandaise retrouvée morte dans la jungle malaisienne il y a près d’un an a salué samedi l’ouverture en Malaisie d’une enquête «cruciale» pour comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille. Selon l’avocat de la famille, Sankara Nair, 64 témoins seront entendus par un tribunal au cours de cette procédure d’enquête, dont les audiences doivent se tenir du 24 août au 4 septembre.

Le tribunal doit également se rendre sur les lieux où le corps de Nora Quoirin, 15 ans, avait été retrouvé à environ 2,5 km du complexe hôtelier où elle se trouvait avec ses parents en vacances en août 2019. «Nous sommes heureux que notre mission en faveur de la justice pour Nora progresse», a déclaré sa famille dans un communiqué transmis samedi à l’AFP.

Cette enquête sera «cruciale pour dresser un tableau aussi complet que possible de ce qui est arrivé à Nora et la manière dont le dossier a été traité», poursuit sa famille qui s’est battue «très fort» pour obtenir l’ouverture de cette procédure. La police malaisienne avait conclu à une mort des suites d’une hémorragie interne, écartant tout acte criminel dans le décès de cette adolescente atteinte d’un léger handicap mental et avait classé l’affaire.

Mais selon sa famille, qui privilégie une piste criminelle, Nora n’était «absolument pas» habituée à fuguer. La famille a réclamé aux autorités malaisiennes l’ouverture d’une enquête par un tribunal pour établir les causes de la mort de l’adolescente.

Nora Quoirin avait disparu de l’hôtel Dusun Resort, au lendemain de son arrivée. Ce complexe touristique est situé à 70 km environ au sud de la capitale Kuala Lumpur, en lisière de la jungle. Une fenêtre avait été retrouvée ouverte dans le pavillon où résidait la famille. Après la disparition de la jeune fille, dix jours d’intenses recherches avaient mobilisé des centaines de personnes. (nxp)