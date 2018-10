Les millionaires des Hamptons ont peur. En avril 2018, des membres du gang salvadorien MS-13 - Mara Salvatrucha, très dangereux et actif aux Etats-Unis - ont massacré 4 jeunes hommes à Islip, un village sans histoire du comté de Suffolk situé à quelques kilomètres à peine de Montauk et des autres stations prisées de l'état de New York. Depuis, les millionnaires de la côte transforment leur résidence en véritables forteresses. (nxp)