«Plusieurs civils ont été tués» samedi matin dans l'attentat ayant visé un rassemblement à l'occasion d'un défilé militaire dans la ville d'Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran, selon l'agence officielle iranienne Irna.

«Aucun officiel présent à cet événement n'a été touché, mais il y a des informations selon lesquelles plusieurs civils ont été tués sans que l'on sache leur nombre exact», écrit Irna.

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/9kBKd5ZUhG