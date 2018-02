Tahiti a échoué à reconquérir son record du monde de joueurs de ukulélé, a annoncé le président de la Polynésie française Edouard Fritch, après décompte d'huissier. 6302 Polynésiens s'étaient pourtant rassemblés dans un stade samedi pour jouer simultanément.

Les Polynésiens tentaient de battre le record établi l'an dernier par Hong Kong, qui avait réuni 8065 joueurs de ukulélé, ce petit instrument à quatre cordes originaire du Portugal, mais adopté par les Polynésiens, de Hawaï à Tahiti, au point de devenir l'un des symboles de leur identité. Le président et de nombreux joueurs ont aussitôt annoncé qu'ils tenteraient à nouveau de battre ce record.

#TahitiUkulele2018 La tentative de record du monde de ukulélé s'est déroulée samedi en #Polynésie. Malgré un beau rassemblement, #Tahiti et ses îles n'ont pas décroché la palme et les Hongkongais restent invaincus https://t.co/NLJS6wrbQu pic.twitter.com/3l3Ru3xq0g — La1ere.fr (@la1ere) 25 février 2018

Dès la mi-journée, les Polynésiens ont afflué vers le plus grand stade tahitien, vêtus de paréos ou de chemises à fleurs, les cheveux des femmes ornés de couronnes d'hibiscus et de tiaré, la fleur emblématique de Tahiti. Certains venaient des îles les plus proches, comme Moorea, Raiatea ou Bora Bora, et ils ont joué ensemble pendant quatre heures, sous un soleil de plomb.

En fin d'après-midi, 6302 musiciens ont entonné ensemble la chanson Tuihei, choisie pour l'occasion et diffusée depuis un mois par l'organisateur, la chaîne de télévision TNTV. Pas assez pour retrouver la place acquise par Tahiti en 2015 dans le Livre Guinness des Records, avec 4792 musiciens à l'époque.

Edouard Fritch a relativisé cet échec: «A Hong Kong, ils étaient 8065, mais ils sont plus de six millions d'habitants, alors que nous ne sommes que 275'000, et aujourd'hui on était 6302».

Les participants étaient partagés entre joie de se retrouver et frustration de n'avoir pas battu le record. «Ce qui est magnifique, c'est de réunir toutes les générations, toutes les communautés ethniques ou religieuses pour les faire chanter ensemble», s'est réjouie la directrice de TNTV, Mateata Maamaatuaiahutapu. (ats/nxp)