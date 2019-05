Le dernier cycle de pourparlers entre les Etats-Unis et les talibans pour mettre fin au conflit en Afghanistan s'est achevé jeudi au Qatar sur de nouveaux «progrès» mais sans réelle percée. Les Américains commencent à manifester leur impatience face à la lenteur des négociations. Les tractations s'étaient poursuivies malgré une attaque meurtrière des talibans mercredi à Kaboul contre une ONG financée par les Etats-Unis.

L'émissaire américain pour les pourparlers de paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a salué sur Twitter des «progrès réguliers mais lents sur des parties du cadre pour mettre fin à la guerre afghane». «Nous nous attaquons aux choses sérieuses, le diable est toujours dans les détails», a-t-il souligné. «Toutefois, le rythme actuel des négociations n'est pas suffisant», «nous avons besoin de faire davantage de progrès, et plus rapidement», a-t-il plaidé.

(2/2) However, the current pace of talks isn't sufficient when so much conflict rages and innocent people die. We need more and faster progress. Our proposal for all sides to reduce violence also remains on the table. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 9 mai 2019

Suhail Shaheen, le porte-parole politique des talibans à Doha, avait auparavant tweeté que «quelques progrès» avaient été réalisés au cours de ce sixième cycle de pourparlers et que les deux parties s'étaient engagées à poursuivre les négociations. «Ce cycle a généralement été positif et constructif. Les deux parties se sont écoutées l'une l'autre avec soin et patience», a-t-il affirmé, jugeant les discussions «positives et constructives».

(1/1) Today, the 6th round of talks between IEA and US negotiation teams ended, with some progress made on the draft agreement prepared in the last round of talks. Both sides will consult with their leaders and discuss the remaining points in the next round of talks. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) 9 mai 2019

(1/2) Both sides will come to the next round of talks after internal consultations and preparations to discuss those points which are yet to be finalized. In general, this round was positive and constructive. Both sides listened to each other with care and patience. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) 9 mai 2019

Calendrier du retrait

Ces discussions ont semblé buter sur la question centrale du calendrier du retrait des forces américaines. Avant d'annoncer un tel calendrier, les Etats-Unis veulent que les talibans offrent des garanties de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme, s'accordent sur un cessez-le-feu et l'ouverture d'un dialogue interafghan.

«Notre proposition pour que toutes les parties réduisent la violence reste aussi sur la table», a assuré l'émissaire américain. Les insurgés répètent quant à eux à l'envi qu'ils ne souhaitent pas aller de l'avant tant que les Etats-Unis n'auront pas annoncé officiellement ce calendrier de retrait.

Les talibans ont également rejeté l'appel au cessez-le-feu pour le premier jour du ramadan lancé par le président Ashraf Ghani, dont le gouvernement est tenu à l'écart de ces discussions bilatérales. Ils ont au contraire revendiqué dimanche une attaque contre un poste de police dans une province du nord de l'Afghanistan, qui a provoqué la mort d'au moins 13 policiers et fait 55 blessés, dont de nombreux civils.

Nouvelle attaque revendiquée

Et mercredi, ils ont revendiqué l'attaque contre l'ONG américaine Counterpart international dans laquelle neuf personnes ont péri, dont trois membres de l'ONG Care international dont les locaux jouxtent ceux de Counterpart.

«Cette violente attaque est un assaut insensé contre les nobles valeurs portées par des organisations comme Counterpart» qui «dirige des programmes pour encourager le dialogue pour la paix, favoriser la participation de la jeunesse et améliorer les opportunités pour les femmes», a déclaré vendredi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans un communiqué. (ats/nxp)