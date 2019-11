Pékin dénonce «une mentalité de guerre froide»

La Chine a dénoncé lundi «une mentalité de guerre froide» chez le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a mis en garde vendredi contre Pékin et Moscou à l'occasion du 30e anniversaire de l'ouverture du mur de Berlin.



Dans un discours prononcé dans la capitale allemande, Mike Pompeo a accusé notamment la Chine de porter une «nouvelle vision de l'autoritarisme».



En réponse, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Geng Shuang, a dénoncé les «attaques malveillantes et sans fondement» de Mike Pompeo, l'appelant à «abandonner ses préjugés idéologiques et sa mentalité de guerre froide dépassée».



À Berlin, Mike Pompeo a prévenu que les États-Unis et leurs alliés devaient «défendre ce qui a été si durement gagné en 1989» et «prendre conscience que nous sommes dans une compétition de valeurs avec des nations non libres».