La Haute cour de Copenhague a confirmé la perpétuité à l'issue du procès en appel de Peter Madsen, condamné pour l'assassinat de la journaliste suédoise Kim Wall dans son sous-marin en août 2017.

L'ingénieur autodidacte, connu du grand public pour ses constructions de fusées et sous-marin artisanaux, n'a jamais reconnu l'intention d'homicide et les sévices. Il n'a pour autant pas fait appel du verdict de culpabilité prononcé en avril, mais uniquement de la durée de la peine.

«Je suis terriblement triste pour les proches de Kim de ce qui s'est passé», a déclaré Peter Madsen à la clôture de l'audience, utilisant un adjectif qui en danois peut également signifier «désolé». Le procureur Kristian Kirk a requis la prison à vie.

«Quand je regarde Peter Madsen (...) je ne vois pas de raison pour (lui infliger) une peine plus faible que la perpétuité», a-t-il affirmé. Selon lui, la préméditation et la nature des violences qui lui sont reprochées justifient son enfermement à vie.

«Nous parlons d'un meurtrier sexuel cynique, pervers et calculateur et pour cette raison je ne pense pas qu'il y ait une marge d'hésitation», a souligné M. Kirk. «Par défaut, tous les meurtres sont cyniques, ce n'est pas propre à cette affaire», a rétorqué l'avocate de Peter Madsen, Betina Hald Engmark. «La défense est d'avis que le bon niveau de peine se situe entre 14 et 16 ans», a-t-elle martelé lors de sa plaidoirie.

Perpétuité relative

De fait au Danemark, rares sont les condamnés à la prison à vie pour un seul homicide. Ces dix dernières années, trois personnes ont été condamnées à la perpétuité dans ces circonstances. Une perpétuité relative au Danemark, synonyme de 16 ans de prison effective en moyenne.

Le prononcé du verdict est attendu à 15h00 (13h00 GMT). Il aurait dû intervenir le 14 septembre mais avait été reporté suite au malaise d'un juré. «Majoritairement, les jugements en appel ne débouchent pas sur des réductions de peine», a expliqué à l'AFP l'avocate pénaliste Mette Grith Strage.

Selon elle, Peter Madsen, 47 ans, pourrait être condamné à une peine alternative à la perpétuité, une mesure de rétention qui permet de garder un détenu en cellule tant qu'il est jugé dangereux, en moyenne 15 à 16 ans.

Le 10 août 2017, Peter Madsen avait embarqué dans son submersible artisanal Kim Wall, 30 ans, qui projetait d'écrire un reportage sur ses désirs de conquête du ciel et des fonds marins. Elle avait été portée disparue dans la nuit par son compagnon, qui a assisté au procès en appel, et son corps avait ensuite été retrouvé en mer, démembré.

L'autopsie avance l'hypothèse d'un étouffement ou d'un égorgement précédé de sévices sexuels mais la cause exacte du décès n'a pu être établie. De multiples blessures - 14 - ont été identifiées dans et autour des parties génitales de la jeune femme. En outre, le Parquet a invoqué les outils inutiles sur un sous-marin embarqués par l'accusé peu de temps avant les faits dont une scie à bois, des sangles de valise et un tournevis affûté de 50 cm de long. (afp/nxp)