Après deux semaines de dispute, les partis allemands ont trouvé un accord provisoire quant à la répartition des places à la Chambre des députés. Le parti libéral FDP siégera à côté de l'extrême droite, a indiqué vendredi la Chambre basse.

Aucune formation, la CDU de la chancelière Angela Merkel en tête, n'acceptait de siéger à côté de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). Un organe directeur du Bundestag - le Conseil des anciens - a donc décidé que, pour la première séance - le 24 octobre - de la Chambre élue un mois plus tôt, les libéraux seront les voisins de ce parti.

Selon la députée écologiste Britta Hasselmann et l'élu FDP Nils Droste, le débat n'est, toutefois, pas clos. La répartition géographique définitive sera décidée ultérieurement, d'autant que les libéraux réclamaient d'être au milieu de l'hémicycle et de laisser le voisinage de l'AfD aux élus de Mme Merkel.

Cette dispute survient alors que la chancelière entame la semaine prochaine des négociations très compliquées avec les libéraux et les écologistes pour former le prochain gouvernement. Et ce, malgré des désaccords de fond sur des dossiers stratégiques.

L'entrée au parlement de l'AfD, parti islamophobe, antimigrants et aux propos polémiques sur le passé nazi, a été vécu comme un séisme politique en Allemagne. Avec environ 13% aux législatives du 24 septembre, la formation a fait une entrée historique au Bundestag. Elle a d'emblée promis de faire «la chasse» à la chancelière. (ats/nxp)