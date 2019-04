Pete Buttigieg, le jeune maire ouvertement gay d'une ville moyenne des bassins industriels américains, devenu un phénomène de ce début de campagne présidentielle, a lancé officiellement dimanche sa candidature à l'investiture démocrate pour 2020.

I just announced I'm running for president of the United States. Join in and donate if you can. It's going to be an amazing ride and I can't wait to be on it with you all the way to the White House: https://t.co/edZnUvfc2I pic.twitter.com/OTi0YsAG5R