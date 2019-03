Crise migratoire: le drame des migrants en Méditerranée (dès juillet 2017) Les migrants et les réfugiés traversent la Méditerranée pour atteindre l'Italie ou la Grèce.

Le corps d'une fillette manifestement victime du naufrage d'un bateau transportant des migrants a été retrouvé dimanche sur une plage de l'île de Lesbos en Grèce, a rapporté l'agence de presse grecque Ana. Plus de 200 candidats à l'exil sont morts depuis le début de l'année en mer Méditerranée, la plupart d'entre eux en essayant de se rendre en Italie, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon les informations des médias locaux et des garde-côtes, le corps, décapité et en état de décomposition avancé, pourrait être celui d'une enfant de neuf ans qui était portée disparue depuis qu'un bateau de migrants a coulé le mois dernier au large des plages orientales de Lesbos.

En 2018, près de 48'000 réfugiés ou migrants sont entrés en Grèce dont environ 32'000 via les îles de la mer Egée proches des côtes turques. Au total, plus de 70'000 migrants et réfugiés vivent en Grèce actuellement.

(ats/nxp)