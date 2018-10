Un juge new-yorkais a annulé jeudi l'un des six chefs d'accusation qui pesaient sur le producteur déchu Harvey Weinstein, une victoire pour la défense, qui réclame toujours l'annulation du dossier tout entier.

One of 6 charges against Harvey Weinstein was dropped because of inconsistencies in statements by a woman who accused him of sexual assault https://t.co/OzaIzZyEtQ