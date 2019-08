Au moins 25 personnes ont péri dans le naufrage de trois bateaux samedi dans le centre des Philippines, selon un bilan annoncé dimanche. Les recherches se poursuivent.

Passenger boat Jenny Vince is recovered Sunday in Dumangas town, Iloilo province. It is one of the three boats that capsized Saturday along the body of water separating Iloilo City and Guimaras province. At least 30 died from the sea mishap. | via Tara Yap pic.twitter.com/wyofxnwDkm — Manila Bulletin News (@manilabulletin) August 4, 2019

Fortes bourrasques de vent

Ces trois embarcations ont chaviré dans le détroit de Guimaras, dans l'archipel des Visayas occidentales. Elles ont été surprises par de brusques dégradations des conditions météorologiques provoquées par des vents du sud-ouest liés à la mousson.

Quatorze corps ont été repêchés ces dernières heures, portant le bilan à 25 morts, a annoncé Franco Agudo, porte-parole de la défense civile. Le chef de la police régionale Rene Pamuspusan a confirmé ce bilan dimanche, en précisant que six personnes étaient portées disparues et que 55 autres avaient été secourues.

????????#Philippines

The number of fatalities in the capsizing of 3 boats off Iloilo-Guimaras Strait has climbed to 26. Office of Civil Defense says as of 10:30 a.m 4th August, out of 86 passengers (excluding crew), 26 are confirmed dead; 5 are still missing and 55 are survivors. pic.twitter.com/SVnk7yT9Mg — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) August 4, 2019

«Les vagues se sont creusées d'un coup»

Les trois embarcations en bois équipées de balanciers assuraient la liaison entre le port d'Iloilo, sur l'île de Panay, et l'île de Guimaras. Les deux premiers bateaux ont chaviré presque au même moment vers midi, amenant les autorités locales à interrompre les rotations.

Les trajets ont repris dans l'après-midi et c'est alors que la troisième embarcation a fait naufrage. «Le vent a forci et les vagues se sont creusées d'un coup», a expliqué samedi aux journalistes Armand Balilo, porte-parole des garde-côtes.

Fréquents aux Philippines, les accidents maritimes sont le plus souvent dus à des normes de sécurité peu strictes, des contrôles laxistes et des navires surchargés. Les naufrages sont plus fréquents en milieu d'année, période où l'archipel est régulièrement balayé par les typhons. (ats/nxp)