Sept personnes ont été tuées par balles dimanche soir dans un bar de la station balnéaire de Playa del Carmen, dans l'est du Mexique, ont annoncé lundi les autorités. Les premiers éléments de l'enquête font supposer des liens avec le trafic de drogue.

Selon les médias locaux, le bar se trouve à environ 10 minutes du centre de Playa del Carmen, située près de Cancun. Il était très fréquenté à la fin du week-end de l'Épiphanie. La région de Cancun et de Playa del Carmen, connues pour leurs plages de sable blanc et leurs eaux turquoise, reçoit le plus grand nombre de touristes étrangers au Mexique.

Des cartels de la drogue se disputent les routes du narcotrafic et la revente de la drogue au détail. Le Mexique est secoué par une vague de violences depuis que le gouvernement a déployé l'armée pour réprimer les cartels de la drogue en 2006. Plus de 200'000 personnes ont été assassinées, dont un nombre record de 28'711 en 2017. Des chiffres préliminaires indiquent que le record d'homicides a de nouveau été battu en 2018. (ats/nxp)