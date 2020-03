Au moins quatre personnes ont trouvé la mort à Rio de Janeiro et dans son agglomération, en raison de pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain, ont annoncé lundi les autorités brésiliennes. Les quatre victimes ont été électrocutées, noyées ou ensevelies par des glissements de terrain, a précisé la Défense civile.

Estou muito preocupada com a favela Acari, no Rio de Janeiro. A @BuubaAguiar, do coletivo Fala Akari e outros moradores estão monitorando a situação depois da chuva. Até o momento, mais de 300 famílias foram prejudicadas. Bora ajudar! Segue as infos ou chama a Buba no privado. pic.twitter.com/uAGav3A3G8 — Gabi Coelho (@gabicoelho) March 3, 2020

Dans l'État de Rio de Janeiro, plus de 5300 personnes ont dû abandonner leur domicile en raison des intenses précipitations survenues en fin de semaine, selon le gouvernement de cet État. Les villes les plus touchées sont Magé, Mesquita, Rio Bonito, Seropédica et l'ouest de Rio. Plusieurs voitures y ont été emportées par les inondations et de nombreuses habitations détruites par la brusque montée des eaux.

«Des problèmes du XIXe»

Le maire, Marcelo Crivella, qui s'est rendu lundi dans ce quartier, a été la cible de riverains. L'un d'entre eux lui a lancé de la boue pendant une interview au cours de laquelle il a accusé la population d'être responsable de la situation, en jetant des ordures au bord des rivières. En avril dernier, dix personnes étaient mortes à Rio de Janeiro en raison de pluies diluviennes. Celles-ci avaient ensuite provoqué l'effondrement d'un édifice construit illégalement, tuant 24 personnes.

«Malheureusement, dans le Rio de Janeiro du XXIe siècle, nous connaissons toujours les problèmes du XIXe», a déploré le biologiste et militant écologiste Mario Moscatelli. «Si les gens continuent à vivre dans des zones à risque (berges de rivières, lagunes, coteaux), des glissements de terrain et des inondations continueront à se produire», a-t-il affirmé à l'AFP. (afp/nxp)