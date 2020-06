La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 375 000 morts dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 05h50 GMT.

Au total, 375 070 décès ont été recensés dans le monde pour 6 258 474 cas, dont 179 051 en Europe qui en compte 2 167 233, faisant de lui le continent le plus touché.

Les États-Unis en première ligne

Les États-Unis sont de loin, avec ce bilan, le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie. Le virus a provoqué 743 nouveaux décès en 24 heures, selon le comptage lundi soir de l'université Johns Hopkins.

Il compte désormais un total de 105 160 victimes, le propulsant dans ce triste classement devant le Royaume-Uni (39 045), l'Italie (33 475), le Brésil (29 937) et la France (28 833).

Lundi, la Suisse enregistrait 9 nouveaux cas de coronavirus en un jour et compte 30 871 cas et 1 657 décès.

(afp/Le Matin)