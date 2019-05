Jamais autant de personnes n'ont été déplacées dans leur pays en raison de conflits et de désastres. Leur nombre atteignait 41,3 millions fin 2018 dans le monde, dit le rapport du Centre de surveillance du déplacement interne (IDMC) publié vendredi à Genève.

Il a augmenté de plus d'un million en un an malgré de nombreux retours et il dépasse largement celui des réfugiés. En 2018, 28 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs habitations.

Parmi elles, 10,8 millions de ces nouveaux déplacés sont partis en raison de conflits et de violences, notamment en République démocratique du Congo (RDC), en Syrie ou en Ethiopie. Ceux qui ont tenté de rentrer dans leurs maisons dans plusieurs pays les ont retrouvées détruites ou ont fait face à des infrastructures endommagées.

«Récurrence du déplacement»

Le rapport rappelle «la récurrence du déplacement» et l'importance des besoins des déplacés, affirme la directrice de l'IDMC Alexandra Bilak. Ceux-ci restent confrontés à de nombreux problèmes.

Les désastres naturels constituent eux la raison de la majorité des déplacements. Parmi eux, les situations météorologiques extrêmes sont les plus importantes. Des Philippines à la Chine, de nombreuses personnes ont été évacuées.

Autre composante, le déplacement interne a lieu de plus en plus en zone urbaine. Une situation qui provoque des défis pour les villes et peut étendre des facteurs de menaces déjà observés. Notamment la pauvreté, l'insécurité et un déplacement supplémentaire. Plusieurs villes ont lancé des efforts pour faire face à ce scénario. Leur contribution sera cruciale, ajoute Mme Bilak. (ats/nxp)