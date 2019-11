Plusieurs grandes universités néerlandaises ont conseillé vendredi à leurs étudiants actuellement à Hong Kong pour leur études de «rapidement» rentrer aux Pays-Bas pour des raisons de sécurité, certaines d'entre elles étant prêtes à rembourser les frais de voyage.

Tout comme les universités d'Utrecht, Leiden, Delft ou Nimègue, l'université d'Amsterdam (UvA) «s'active» pour rapatrier sa quarantaine d'étudiants «dans les prochains jours».

«La situation est inquiétante, elle dégénère et est imprévisible. Les heurts se rapprochent des campus. Les étudiants ne se sentent plus en sécurité là-bas et leurs familles s'inquiètent», a indiqué Annelies van Dijk, porte-parole de l'UvA, qui va prendre en charge les billets d'avion de ses étudiants.

«Les étudiants ne se sentent plus en sécurité»

De son côté, l'Université Erasmus de Rotterdam a conseillé à ses étudiants de rentrer «rapidement» et va «activement» soutenir les étudiants concernés pour organiser leur départ anticipé, selon un communiqué, dont 74 étudiants étaient inscrits au début du semestre dans une université de l'ex-colonie britannique.

Au total, plus de 280 ressortissants néerlandais sont inscrits dans un établissement scolaire à Hong Kong, selon la télévision publique néerlandaise NOS.

Ecoles et universités sont fermées à Hong Kong, qui est paralysé par des barricades et rassemblements des manifestants pro-démocratie après plus de cinq mois de manifestations.

Des étudiants venus de Chine continentale et de Taïwan ont commencé cette semaine à quitter des campus universitaires du territoire après des scènes de violence. (afp/nxp)